Toneelkring organiseert begrafenis van voorzitter die geen kinderen of naaste familie heeft: “Jan nog één keer in de spotlights zetten”

Mechelen -

Nog één keer wil toneelkring Ik Dien uit Muizen (Mechelen) voorzitter Jan Van den Wyngaert in de spotlights zetten. Hij overleed woensdag plots. Omdat hij geen kinderen of naaste familie heeft, is het de toneelkring die de uitvaart verzorgt. “Het is uitzonderlijk dat een vriendengroep die rol opneemt”, zegt de Uitvaartunie.