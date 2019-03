In de voormalige apotheek in de Sint-Gummarusstraat opent zondag INScT, een winkel met indrukwekkende insecten, vlinders, kleine zoogdieren en planten.

Het is niet meteen het soort winkel dat je zou verwachten in de gezellige multiculturele Sint-Gummarusstraat vlak achter het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord.

“Dat vind ik juist geweldig. In Londen ...