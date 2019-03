Miljoen dollar voor tip die leidt naar zoon van Osama Bin Laden

De Verenigde Staten hebben donderdag aangekondigd dat ze een beloning tot een miljoen dollar over hebben voor tips die leiden naar Hamza bin Laden. De zoon van de overleden al-Qaeda-oprichter Osama bin Laden wordt beschouwd als een van de sleutelfiguren van al-Qaeda.

Hamza bin Laden wordt gezien als de favoriete zoon en gedoodverfde opvolger van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 door de Amerikaanse speciale eenheden gedood werd. Hamza staat sinds 2017 op de zwarte lijst van de VS met personen die van terrorisme worden beschuldigd. Zijn activa in de VS zijn bevroren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is Hamza een “opkomende leider” van de islamistische groepering. “Sinds ten vroegste augustus 2015, heeft hij audio- en videoberichten gepubliceerd op het internet waarin hij oproept tot aanslagen in de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten. Hij heeft ook gedreigd met aanslagen tegen de VS om de dood van zijn vader te wreken, die in mei 2011 door Amerikaanse soldaten werd gedood”, klinkt het in een persbericht. Het State Department belooft dan ook tot een miljoen dollar voor informatie die helpt om bin Laden “te identificeren of te lokaliseren in eerder welk land”.

Volgens experts zou de jongeman, die ongeveer 30 jaar oud is, de groep Ansar al-Fourqan leiden. Die biedt sinds enkele maanden een onderkomen aan de meest geïndoctrineerde strijders van al-Qaeda en terreurgroep Islamitische Staat.

Hamza bin Laden wordt vaak de “kroonprins van de jihad” genoemd. Uit brieven die persagentschap AFP in mei publiceerde, blijkt dat Osama bin Laden hem had uitgekozen om hem op te volgen aan het hoofd van al-Qaeda, de groep die achter de aanslagen van 11 september 2001 zat.