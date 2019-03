Oudste terdoodveroordeelde ooit geëxecuteerd in Texas

In de Amerikaanse staat Texas is donderdag een 70-jarige man geëxecuteerd. Het gaat om de oudste terdoodveroordeelde die in de staat geëxecuteerd werd sinds de doodstraf in 1976 opnieuw werd ingevoerd in de Verenigde Staten.

Billie Wayne Coble werd in 1990 veroordeeld voor de doodslag op de ouders en de broer van zijn vrouw, die had laten weten dat ze van hem wilde scheiden. Hij overleed donderdag om 18.24 uur door een injectie, twee uur nadat het Hooggerechtshof hem uitstel geweigerd had.

Coble is de derde terdoodveroordeelde die dit jaar in de VS werd terechtgesteld, en de tweede in het zeer conservatieve Texas. Vorig jaar werden in totaal 25 gevangenen geëxecuteerd, van wie 13 in Texas. De oudste terdoodveroordeelde die tot nu toe werd omgebracht in de VS, was 83-jarige Walter Moody, die vorig jaar stierf in Alabama.

Momenteel wachten meer dan 2.700 op “death row” op hun executie. En die wachttijd kan lang oplopen: gemiddeld gaat het om 15 jaar, maar als ze beroep aantekenen kan het veel langer duren. In Texas heeft een dertigtal terdoodveroordeelden meer dan 25 jaar achter de tralies doorgebracht.