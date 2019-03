Kritiek op uitspraken Trump over student die stierf na gevangenschap in Noord-Korea

De Amerikaanse president krijgt de wind van voren nadat hij verklaarde dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op zijn woord gelooft als die zegt dat hij niets te maken heeft met de dood van Otto Warmbier. De Amerikaanse student werd in Noord-Korea veroordeeld omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen, en overleed in juni 2017 op 22-jarige leeftijd nadat hij in een comateuze toestand weer naar de VS werd gevoerd.

Trump had na afloop van zijn ontmoeting met Kim Jong-un in Vietnam verklaard dat hij met Kim over Warmbier had gesproken. Hij verklaarde dat Kim hem vertelde dat hij niet op de hoogte was van wat er met de jongeman gebeurde, “en ik geloof hem”.

“De Noord-Koreaanse leider voelde zich er slecht over. Ik heb er met hem over gepraat, en hij voelde zich er echt slecht over. Hij kent het dossier erg goed, maar werd pas nadien op de hoogte gebracht”, aldus Trump.

Die uitspraken leidden tot zware kritiek. De Democraten verwezen naar andere gevallen waarbij de president de kant kiest van een controversiële leider, zoals de Russische president Vladimir Poetin of de Saudische kroonprins Mohamed Bin Salman, en dat tegen het advies van zijn veiligheidsdiensten in.

En ook binnen zijn eigen Republikeinse partij krijgt Trump kritiek. “We weten wat er met Otto is gebeurd. We weten wat dit land heeft gedaan”, zei minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy. “Ik ondersteun de inspanningen van de president voor een denuclearisatie, maar ik maak me geen illusies over de persoonlijkheid van de Noord-Koreaanse leider.”

In december vorig jaar nog veroordeelde een Amerikaanse rechter Noord-Korea tot het betalen van een schadevergoeding van 500 miljoen dollar aan de familie van Warmbier. “Noord-Korea is verantwoordelijk voor de foltering, de opsluiting en het onwettelijk doden van Otto Warmbier, en het lijden van zijn ouders, Fred en Cindy Warmbier”, klonk het toen.