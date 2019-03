Marco Borsato en Niels Destadsbader op Lokerse Feesten

Lokeren - De Nederlandse zanger Marco Borsato zal op 2 augustus optreden op de Lokerse Feesten. Dat kondigt de organisatie aan. Die dag zal ook Niels Destadsbader het podium betreden.

Vrijdag zetten de Lokerse Feesten vier nieuwe namen op de affiche, onder wie de Nederlandse zanger Marco Borsato. Die openingsavond kondigt de organisatie met Niels Destadsbader een “onvervalste Derby Der Lage Landen” aan. Onder die slogan staan ook de Nederlandse artiest Gers Pardoel en de Vlaamse dj Regi die dag op het podium.

Eerder werd reeds de komst van Christine and the Queens, Oscar and the Wolf, The Offspring en Roisin Murphy aangekondigd. De Lokerse Feesten starten op 2 augustus en lopen tot 11 augustus 2019.