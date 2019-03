Jean-Denis Lejeune, vader van Julie, verrassend kandidaat bij volgende verkiezingen

Jean-Denis Lejeune zal als kandidaat voor CDH deelnemen aan de Waalse regionale verkiezingen. De vader van Julie Lejeune, één van de slachtoffers van Marc Dutroux, krijgt de tweede plaats in de kieskring Luik.

CDH-voorzitter Maxime Prévot stelt vrijdag zijn kieslijsten voor. Bij de vorige verkiezingen haalden de Waalse centristen in de provincie Luik drie zitjes in het Waals parlement binnen, maar dat succes herhalen op 26 mei zou een huzarenstukje zijn. Daarom tovert Prévot volgens de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure nu een wit konijn uit zijn hoge hoed: Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie Lejeune. Met de tweede plaats maakt Lejeune een goede kans om verkozen te raken in het Waals parlement. Waals minister Alda Greoli trekt de lijst.

Lutgen bovenaan Europese lijst

Voormalig voorzitter Benoît Lutgen zal bij de Europese verkiezingen dan weer de CDH-lijst trekken. Dat bevestigt hij vrijdag in Le Soir. “Sinds vijf tot zes jaar is er grote bezorgdheid over de opkomst van het populisme en de mondialisering die soms hard neerkomt op een deel van de bevolking”, licht Lutgen toe. “We hebben een economische, financiële en migratiecrisis gekend. In het licht van die uitdagingen heeft Europa het moeilijk nog hoop te wekken”. Lutgen hoopt dat hij als Europees parlementslid antwoorden kan aanbrengen en hoop kan creëren.

Voorts zou de regionale lijst van CDH getrokken worden door Waals minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns, terwijl Kamerlid Vanessa Matz de eerste plaats krijgt op de federale lijst.