Bert De Graeve houdt het voor bekeken als voorzitter van staalbedrijf Bekaert

Bert De Graeve stelt zich na vijf jaar niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn als voorzitter van staalreus Bekaert. De Graeve, wiens mandaat in mei afloopt, wordt opgevolgd door de Zweed Jürgen Tinggren. Dat meldt Bekaert bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het staalbedrijf kondigt een reeks organisatorische wijzigingen aan. De nieuwe bedrijfstop onder leiding van CEO Matthew Taylor, wil focussen op waardegroei en een hoger prestatieniveau. Frank Vromant blijft CFO ad interim tot de benoeming van een nieuwe, permanente chief financial officer. Rajita D’Souza blijft chief human resources officer. Curd Vandekerckhove werd benoemd als chief operations officer. Een recruteringsproces loopt voor de invulling van de nieuwe rol van chief strategy officer. De raad van bestuur wordt verkleind van 15 naar 13 leden.

Een nieuwe organisatiestructuur treedt donderdag al in werking en bestaat uit vier business units: rubberversterking, staaldraadtoepassingen, specialty businesses (waaronder bouwproducten, staalvezeltechnologieën, verbrandingstechnologie en zaagdraad) en Bridon Bekaert Ropes Group (waaronder de kabel- en advanced cords businesses).

“’De wijzigingen die we vandaag aankondigen zullen onze capaciteiten versterken en de complexiteit in onze organisatie verminderen, zodat beslissingsprocessen sneller verlopen, onze wendbaarheid ten aanzien van verandering verbetert, en er meer eigenaarschap is om prestaties te verbeteren”, aldus topman Taylor. Hij wil de business “terug in de richting duwen van het positieve verbeteringstraject dat we uitgetekend hebben in onze strategie”.