Eddy redde een leven maar stapte er zelf uit: “Niemand wist dat pesterijen op het werk hem stilaan naar de afgrond dreven”

Eddy Gillis (46) uit Borsbeek is postuum gelauwerd met de zilveren medaille van het Carnegie Hero Fund. In augustus 2017 redde hij iemand die uit het leven wilde stappen, enkele maanden later maakte hij er zelf een eind aan. Volgens zijn vriendin na pesterijen op het werk. Voor de Vlaamse Week tegen Pesten doorbreekt ze de stilte. “Om aan te tonen welke verwoestende gevolgen pesten op de werkvloer kan hebben.”