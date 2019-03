Opnieuw (mislukte) plofkraak in Dilsen-Stokkem: vrees voor niet-ontplofte explosieven, twee appartementen ontruimd

Dilsen-Stokkem - Vier onbekende personen hebben vrijdagochtend rond 4 uur een plofkraak gepleegd op het postkantoor in de Dorpsstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Dat bevestigt burgemeester Sofie Vandeweerd. De drie daders zouden geen buit hebben gemaakt. De bewoners van twee bovenliggende appartementen zijn geëvacueerd.

Buurtbewoners zouden drie ontploffingen hebben gehoord. De daders wilden op die manier de automaat opblazen, maar konden deze enkel beschadigen.

“De mensen van het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, zijn ter plaatse. De bewoners van twee appartementen boven het postkantoor zijn tijdelijk elders opgevangen, omdat er mogelijk nog niet ontplofte explosieven aanwezig zijn. Volgens de eerste berichten is er bij de plofkraak geen buit gemaakt”, vertelt burgemeester Sofie Vandeweerd. De daders zijn in een donkerkleurig voertuig gevlucht.

De Dorpsstraat in het centrum van Lanklaar is volledig afgesloten. De speurders van het labo zijn ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren. Bpost bevestigt dat er geen buit is gemaakt. Het bedrijf spreekt over drie daders.