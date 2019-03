Serviceflat in Ardooie ontruimd door brandend kersenpitkussentje

Ardooie - Donderdagavond iets na 21 uur werd de brandweer van Ardooie opgeroepen voor een incident in het gloednieuwe Roobeekpark, langs de Eeckhoutstraat in Ardooie.

In een van de assistentiewoningen van residentie Hardoy had een oudere vrouw een kersenpitkussen in haar microgolfoven gelegd, dat vervolgens vuur vatte. Dat zorgde voor een serieuze rookontwikkeling in haar woning. De vrouw alarmeerde het personeel, waarna over werd gegaan tot de evacuatie van de vrouw en drie andere personen die in de omgeving van het serviceflat wonen.

Blussen moest de brandweer niet, maar door de serieuze rookontwikkeling moest de brandweer wel de kamers op de eerste verdieping ventileren. Bij de oproep kwam ook een MUG toegesneld, maar een tussenkomst bleek niet nodig.