dEUS sluit Cactusfestival af

Brugge - Het Brugse Cactusfestival heeft zes nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. dEUS zal de 38ste editie van het driedaagse muziekfestival afsluiten. Het muziekfestival vindt plaats van vrijdag 5 juli tot zondag 7 juli, in het vertrouwde Brugse Minnewaterpark.

Cactusfestival heeft na Oscar and the Wolf en Bloc Party hun derde headliner beet. Oscar and the Wolf sluit de openingsdag af, Bloc Party de tweede festivaldag en dEUS mag zorgen voor de slotnoten op zondag. De band rond Tom Barman zal een vervolg breien aan hun reeks van acht uitverkochte concerten in de Brusselse Ancienne Belgique, want ook in Brugge zal dEUS het album “The Ideal Crash” integraal spelen. Dat album is dit jaar 20 jaar oud.

Daarnaast zijn er nog vijf namen gelost. De Antwerpse band krijgt op zondag gezelschap van Parquet Courts die naar Brugge afzakt voor een exclusief festivalconcert. Op zaterdag is het Australische Rolling Blackouts Coastal Fever geprogrammeerd. Zij zullen die dag het podium delen met de Belgische revelatie van het moment: Whispering Sons. En nog meer Belgisch geweld want op vrijdag mogen SX en Faces on TV de temperatuur de hoogte injagen in het Minnewaterpark.

De voorverkoop is al een tijdje aan gang. De komende weken wordt de affiche verder aangevuld.