Duitse regeringsvliegtuigen blijven geplaagd worden door technische problemen

In november kwam kanselier Merkel te laat op de G20-top in Argentinië omdat haar vliegtuig vaststond in Keulen. Foto: REUTERS

De vliegtuigen in de Duitse regeringsvloot zijn schijnbaar dringend aan een grondige onderhoudsbeurt toe. De ene na de andere minister ziet reisplannen in het water vallen omdat een toestel uit de vloot met technische problemen kampt. Vrijdag is het de beurt aan minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, die vastzit in het Malinese Bamako.

Maas zou normaal gezien vrijdag naar Duitsland terugkeren na een verblijf van enkele dagen in West-Afrika, maar zijn regeringsvliegtuig wil niet mee. Het toestel heeft een technisch probleem en kan daarom niet vertrekken, waardoor de minister wat langer in de Malinese hoofdstad Bamako moet blijven. Normaal gezien zou hij later op vrijdag wel nog in Berlijn moeten geraken.

Het mankement aan het toestel van Maas is het zoveelste in een lange rij incidenten met regeringsvliegtuigen. In november kwam bondskanselier Angela Merkel nog te laat op de G20-top in Argentinië omdat haar Airbus A340-300 vast stond in Keulen. Een technisch probleem had een stroompanne op het toestel veroorzaakt.

Eind januari was president Frank-Walter Steinmeier de pechvogel van dienst, toen hij vast kwam te zitten in Ethiopië door een panne in een andere Airbus. De minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller kon begin dit jaar dan weer niet naar Namibië vertrekken.