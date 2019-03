Tesla maakt grondige koerswijziging: bedrijf lanceert goedkopere versie van goedkoopste model, en gaat wereldwijd meeste winkels sluiten

Autofabrikant Tesla heeft donderdag een goedkopere versie van zijn goedkoopste model gelanceerd. De betaalbare Model 3 moet van het Amerikaanse bedrijf een volumefabrikant maken. Tesla zal zijn wagens voortaan ook online verkopen, en niet meer in zijn winkels. Het bedrijf plant dan ook de sluiting van de meeste winkels.

De Model 3 zal voortaan op de website van het bedrijf besteld kunnen worden voor een basisprijs van 35.000 dollar (voor belasting). Daarmee komt Tesla na meer dan twee jaar tegemoet aan zijn initiële belofte: Tesla-topman Elon Musk had in maart 2016 bij de onthulling van Model 3 aangegeven dat de wagen verkocht zou worden voor een basisprijs van 35.000 dollar. Tot donderdag wist Tesla die belofte niet waar te maken, en kostte de goedkoopste versie van Model 3 minstens 42.900 dollar.

Winkels sluiten

Tesla-topman Musk denkt ook niet dat zijn bedrijf tijdens het eerste kwartaal rendabel zal zijn, maar “waarschijnlijk wel in het tweede”. Om aan te knopen met winst gaat Tesla besparen en zijn distributiemodel volledig veranderen.

De autobouwer zal zijn wagens voortaan direct online verkopen en wereldwijd winkels sluiten. Slechts een “klein aantal” winkels wordt behouden en omgevormd tot “galerijen” of infopunten over elektrisch en autonoom rijden. Eind december had Tesla wereldwijd 378 winkels.