Adrie Koster verslaat John van den Brom: Willem II gaat ten koste van AZ naar Nederlandse bekerfinale

Willem II heeft voor de eerste keer sinds 2005 de finale gehaald van de Nederlandse KNVB-beker. De Tilburgse ploeg van trainer Adrie Koster (ex-Club Brugge en Beerschot) rekende voor de derde keer dit seizoen af met AZ. Het won voor eigen publiek na strafschoppen: 2-1. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen was de stand 1-1.

Doelman Timon Wellenreuther was de gevierde man bij Willem II. De Duitse keeper stopte de eerste drie strafschoppen van AZ. Na de misser van Bjørn Johnsen in de vijfde beurt (paal) was de serie van elf meter beslist.

Willem II speelt in de finale tegen Ajax, dat woensdagavond bekerhouder Feyenoord met 0-3 uitschakelde. De eindstrijd is op 5 mei in De Kuip. De Tilburgse club won in 1944 en 1963 de KNVB-beker.

Foto: Photo News

Meer wilskracht

Voor een derde bekerfinale op rij was het Alkmaarse optreden in Tilburg te mager. Stijn Wuytens bleef bij het team van John van den Brom (ex-Anderlecht) de hele wedstrijd op de bank. Willem II bleek over meer wilskracht en veerkracht te beschikken en kreeg daarvoor in de strafschoppenserie de verdiende beloning.

AZ verloor eerder dit seizoen al twee keer van Willem II (0-2 en 2-1). De Alkmaarse formatie liep in beide competitieduels, waarvan de laatste afgelopen zondag eveneens in Tilburg, binnen een half uur tegen twee treffers aan. Die snelle achterstand viel daarna voor de Alkmaarse ploeg niet meer te repareren.

In het bekerduel draaide het gewaarschuwde AZ de rollen om. Na een afwachtende beginfase sloeg Calvin Stengs halverwege de eerste helft verrassend toe. De behendige vleugelspits speelde zich knap vrij en haalde van twintig meter doeltreffend uit, 0-1.

Mede door het tamme spel van AZ kon Willem II na de rust de bezoekers echt onder druk zetten. De gelijkmaker van Alexander Isak in de 64e minuut viel uit de eerste geslaagde Tilburgse aanval. Willem II bleef daarna de gevaarlijkste ploeg, maar verlengingen bleken onvermijdelijk. Daarin miste Pavlidis meteen al in de 91e minuut een grote kans (voorlangs). Kort voor tijd tikte invaller Kristofer Kristinsson de bal op de paal. Dankzij de excellerende Wellenreuther kwam het toch nog goed voor Willem II, dat met de supporters op het veld een vervroegd carnaval vierde.