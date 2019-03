Jonge ondernemer giet fascinatie voor 3D printing in eigen bedrijfje

Antwerpen - 3D printing. Dat leefde lang alleen in de fantasie van de mens. Vandaag is het allemaal heel tastbaar. Niettemin blijft het een 'magische wereld' die tot de verbeelding spreekt. Als er over nieuwe beroepen en jobs met toekomst wordt gesproken, komt 3D printing steevast in die lijstjes voor.

Ook de 18-jarige Antwerpenaar Andreas Desmedt geraakte er door gefascineerd. In september vorig jaar richtte hij Formfactory op. “In het derde middelbaar ging ik industriële wetenschappen volgen en daar werkten ze al met 3D printers. Ik geraakte er zodanig door geboeid dat ik besloot een zelfbouwpakket aan te schaffen. Zo ben ik beginnen experimenteren”, begint Andreas zijn relaas.

Vervangingsstukken

“Maar op een bepaald moment stopt dat. Je kan niet eeuwig 'speelgoed' voor jezelf blijven maken. Daarom ging ik op zoek naar andere manieren om hiermee verder te kunnen. Zo ben ik op het platform 3D Hubs gestoten. Daarop kon iedereen met een 3D printer zijn diensten aanbieden. Het liep best aardig, maar in september vorig jaar besloten ze om te stoppen met ondersteuning aan particulieren en zich alleen te concentreren op de grote, professionele spelers. Omdat ik dit niet zomaar wilde opgeven, besloot ik het heft in eigen handen te nemen en een eigen bedrijfje op te richten. Omdat ik intussen nog wil voort studeren, werk ik hiervoor samen met mijn broer en vader”, vertelt de ondernemende jongeman.

Met Formfactory heeft hij net nog een interessant order voor een aantal olifantenkoppen binnengehaald. “Ze dienen als decoratie op Batibouw voor een firma die een olifant in het logo heeft. Dit zijn leuke dingen om te doen. Maar het gaat ook om zuiver functionele producten zoals vervangingsstukken, bijvoorbeeld als defecte scharnieren van een douchedeur niet meer verkrijgbaar zijn. Het betreft zowel maatwerk als kleine series van functionele stukken. Een derde luik is het ontwerpen van prototypes. Zo hebben we een klant voor wie we prototypes maken van nieuwe recipiënten voor olie. De grote troef is de snelheid waarmee we dit kunnen leveren. Moest de klant datzelfde op de klassieke manier laten doen, zou dat een eeuwigheid duren en bovendien niet zo gedetailleerd zijn.”

“Die grote variatie is wat het zo boeiend maakt. Van functioneel tot decoratief, op alle vlakken kan ik mij creatief uitleven. Voor ik ermee begon, leek het mij iets heel onrealistisch om plastic te smelten en hiermee laagje per laagje dingen op te bouwen. Het is telkens weer een ontdekking en uitdaging als de klant met iets nieuw komt aandraven of we dat kunnen maken. Dingen waar we zelf ook nog niet aan hadden gedacht”, getuigt Andreas.

Lees verder...

>

>

>