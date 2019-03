Gemoederen raken verhit door overstap van “overlopers” Yüksel en Remen: “Schaam-te-loos van deze B-acteur”

Gent - De verrassende overstap van Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) en Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA) naar Open VLD verhit de gemoederen bij de voormalige partijgenoten van beide politici. Zo zou men bij de Gentse CD&V het liefst zien dat Yüksel zijn zitje in de gemeenteraad weer zou afstaan aan “de partij waarvoor hij verkozen werd”.

Het nieuws dat Veli Yüksel op 26 mei op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van Open VLD zal staan, kwam als een donderslag bij heldere hemel voor CD&V: de christendemocraten hadden de Gentenaar eerder deze week nog voorgesteld als nummer vier op hún Kamerlijst. Mieke Van Hecke, boegbeeld van de Gentse CD&V en schepen in het nieuwe college, reageert dan ook erg verrast op de overstap van Yüksel: “Ik heb het vanmorgen moeten horen van onze nationale partijvoorzitter (Wouter Beke, nvdr.). Uiteraard had ik op zijn minst liever gehad dat Veli het me zelf had meegedeeld. Maar blijkbaar was hij niet tevreden met die vierde plaats. Sinds januari is hij nochtans ook fractieleider en die samenwerking verliep wat mij betreft erg goed.”

Gents CD&V-schepen Mieke Van Hecke is verrast door de overstap, burgemeester Mathias De Clerq (Open VLD) probeert de gemoederen te bedaren. Foto: BELGA

Zitje in Gentse gemeenteraad

Yüksel kondigde aan dat hij vandaag ontslag zou nemen uit de CD&V-fracties in het parlement en de Gentse gemeenteraad, maar zou “uit respect voor zijn vele kiezers” wel als onafhankelijke willen blijven zetelen tot de verkiezingen van 26 mei. Dat ziet Van Hecke echter niet zitten. “Het klopt dat Veli een mooi aantal stemmen haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij had van de partij ook een mooie (tweede, nvdr.) plaats op de lijst gekregen. Ik herhaal dus wat ik al tien jaar zeg: in dit soort gevallen behoort de zetel toe aan de partij, niet aan de kandidaat.”

Ook de nieuwe Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zit naar verluidt erg verveeld met de zaak, die de harmonie in zijn coalitie zou kunnen verstoren. Hij zou Yüksel daarom liever zijn zetel zien afstaan aan een partijgenoot om de stabiliteit van de coalitie te garanderen. “Deze overstap is een nationale beslissing die geen invloed zal hebben op de goede samenwerking tussen Open VLD en CD&V in de Gentse gemeenteraad. Maar als ik Veli was, zou ik mijn zitje toch laten aan de partij waarvoor ik verkozen werd”, klinkt het bij De Clercq.

Francken: “Schaam-te-loos van deze B-acteur”

Ook Theo Francken (N-VA) ziet met Grete Remen een voormalige partijgenote verrassend overstappen naar Open VLD. De voormalige staatssecretaris heeft het op Twitter schamper over “beloofde witte konijnen die oprapertjes werden”, maar richt zijn pijlen toch vooral op Yüksel, wiens overstap hij “schaam-te-loos” noemt. Francken stoort zich naar eigen zeggen vooral aan het “vreemde showbetoog” dat Yüksel gisteren hield in de Kamer over het Gentse station Sint-Pieters. “Hendrik Bogaert hield zijn gsm vast om dat helemaal te filmen. De B-acteur kreeg een warm applaus van zijn CD&V-fractie. Al veel overlopers gezien, maar deze werkwijze is wel heel erg in the face.”

Toen de beloofde witte konijnen oprapertjes werden. En in het Gents geval een B-acteur (na zijn @cdenv shownummertje in de Kamer amper 12u geleden, die wist dus perfect dat dit artikel zou verschijnenschaam-te-loos). pic.twitter.com/saC3ZW0B8x — Theo Francken (@FranckenTheo) 1 maart 2019

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) haalt dan weer de schouders op bij de overstap van Yüksel. “Er is een lied van Ramses Shaffy en Liesbeth List dat heet ‘Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels’. Vanmorgen is dat blijkbaar wat blauwer. Ach ja”, reageerde Geens op Radio 1.

Yüksel verdedigt zich: “Geen bewegingsruimte voor standenloze binnen CD&V”

Yüksel verdedigt zich tegen de felle kritiek, en houdt vol dat zijn keuze er geen opportunisme, maar van inhoud was: “Ik heb gekozen voor een partij waar je beoordeeld wordt op je toekomst en je talent, niet op de afkomst. Ik ben geen zoon van een vakbondsman of mutualiteitsmedewerker. Voor onafhankelijken als ik is er te weinig bewegingsruimte binnen CD&V.

Dat Yüksel pas na de lijstvorming de beslissing neemt, vindt hij geen opportunisme. “Ik krijg bij Open VLD de vierde plaats op de kamerlijst, dezelfde als bij CD&V. Dat is een strijdplaats. Er zijn mij geen cadeaus beloofd. Ik ben ook niet gaan shoppen.”

Op de CD&V-website staat Yüksels naam na de bekendmaking van zijn overstap nog altijd op de ‘modellijst’: Foto: CD&V

Yüksel blijft zowel in de Gentse gemeenteraad als in de Kamer zetelen als onafhankelijke. “Dat heb ik zo afgesproken met mijn nieuwe partij. Na de verkiezingen zullen we verder bekijken wat ik doe. Ik begrijp de ontgoocheling van Mieke Van Hecke, maar dit is geen Gents maar een nationaal verhaal.” Had hij zijn beslissing dan niet beter al voor de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt? “Ik ben hier pas deze week over beginnen nadenken.” Voor alle duidelijkheid: CD&V besliste maandag dat Yüksel - net als vijf jaar geleden - de vierde plaats op de Kamerlijst kreeg.

Kwam zijn overstap er op eigen initiatief, of werd hij gevraagd door Open VLD? “Het is van beide kanten gekomen. Ik zit in de Kamer al vaker op dezelfde golflengte met Alexander De Croo (Oost-Vlaams lijsttrekker bij de verkiezingen, nvdr.), die ik ken uit de commissie Infrastructuur.”

Yüksel ontkent ook dat Open VLD hem aantrok omdat de partij een allochtoon nodig had op een verkiesbare plaats. “Die tijd zijn we toch al lang voorbij. Maar ik voel mij wel beter thuis bij Open VLD, waar je afkomst niet meetelt. Maar wel je toekomst, en waar het geen belang heeft of je tot een of andere beweging behoort.”