Kunstenaar Wim Delvoye in beroep veroordeeld tot ruim 100.000 euro boete voor bouwovertredingen op zijn kasteeldomein

Melle - Kunstenaar Wim Delvoye is door het hof van beroep in Gent veroordeeld voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle. In eerste aanleg werd hij vrijgesproken, maar in beroep krijgt hij een boete van 55.000 euro. Zijn NV krijgt een boete van 49.500 euro.

Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Er zou ook teveel en zonder vergunning slib uit de walgracht zijn gehaald.

In eerste aanleg werd de kunstenaar over de hele lijn vrijgesproken, maar het parket en het ANB gingen in beroep. Volgens de procureur-generaal had de eerste rechter een schijn van partijdigheid. “De eerste rechter sloeg de bal volledig mis”, klonk het toen. Er werd een boete van 300.000 euro gevorderd tegen Delvoye persoonlijk en nog eens 300.000 euro tegen zijn vennootschap, de eigenaar van het domein. Nog volgens de procureur-generaal zou de kunstenaar zich agressief en onbeleefd gedragen hebben naar de inspectiediensten toe. “Dit is allemaal opgezet spel, doorgestoken kaart, gespeeld door pennenlikkers”, antwoordde Delvoye toen.

Het hof van beroep volgde het parket niet volledig, maar heeft nu Delvoye en zijn vennootschap veroordeeld tot een geldboete van 49.500 en 55.000 euro. In totaal ruim 100.000 euro.

Het kasteel van de kunstenaar, in Melle. Foto: Marc Herremans - Corelio

