Huizenjagers aan de kust: vastgoed verkopen met zicht op zee

De lente komt eraan. Trek je bij de eerste warme zonnestralen graag een dag richting strand? Dan is de kans groot dat 100 meter landinwaarts de vastgoedmakelaars de deals afsluiten voor de komende zomervakantie. Of wie weet, voor de aankoop van je tweede verblijf. Zo pakken vastgoedmakelaars Sarah en Dirk dat aan. “Schijnt de zon, dan rinkelt mijn telefoon frequent.”

Appartementsblokken sieren de skyline van de Belgische kust. Projectontwikkelaars bouwen er nog elke week bij. Er is dus een afzetmarkt voor. “Belgen hebben een baksteen in de maag”, trapt Dirk Coelus van Immo Woestyn uit Koksijde een open deur in. “En ze dromen van een tweede verblijf aan de kust”, vult hij aan. “De lage rente duwt investeerders in de richting van vastgoed. De markt groeit en vernieuwt. De kust is nabij, het is hier veilig en de laatste jaren zit het weer mee.”

Dirk is 54 en een doorwinterde vastgoedmakelaar. Hij kreeg het vak met de paplepel binnen en oefent al 32 jaar zijn beroep met passie uit. “Wist je dat ik gebouwen al voor de derde keer zie herrijzen? In de jaren zestig stond er een statige villa, na de sloop bouwden ze er een klassiek woonblok, en nu pronken op dezelfde plek moderne en lichtrijke appartementen.”

Zaterdag is werkdag

De meeste vastgoedmakelaars werken badplaatsgebonden. Koksijde is het werkterrein van vastgoedmakelaar Sarah Velle van Dewaele Vastgoed Met Advies. Ze verkoopt en verhuurt lokaal, maar haar klanten komen van overal in het binnenland. “Het is een troef dat ik de regio ken als mijn broekzak. Dat boezemt vertrouwen in.”

Vastgoedmakelaars aan de kust schikken zich naar de agenda van hun klanten. Dat betekent zaterdagwerk. “Klanten rijden op het einde van de werkdag niet gauw naar de kust. Dat doen ze wel op zaterdag”, spreekt Sarah uit ervaring. “Bovendien zijn bezichtigingen van vastgoed weergevoelig. Schijnt de zon, dan rinkelt mijn telefoon frequent. Regent het, dan durven klanten wel eens een afspraak annuleren.”

Binnenkort is het paasvakantie en dat betekent voor Sarah een commercieel lucratieve periode. “De toeristen komen genieten van het eerste mooie weer. Kopen ze in die periode hun tweede verblijf, dan krijgen ze bij de start van de zomermaanden de sleutel officieel in handen.”

Lees verder...

>

>

>