Jongensclubs blijven weigeren om verstrengd doopcharter van KU Leuven te ondertekenen: “Ernstige woordbreuk”

Leuven - Niet alle studentenclubs van de KU Leuven hebben het nieuwe doopcharter ondertekend. Dat hadden ze nochtans beloofd in december, nadat een doop van studentenclub Reuzegom een dodelijke afloop kende. De termijn om het charter te ondertekenen verliep gisteren.

Na de dodelijk afgelopen doop van studentenclub Reuzegom in december 2018 legde de Leuvense universiteit het doopcharter opnieuw voor aan de studentenclubs die eerder hadden geweigerd om het te onderschrijven. De bewuste meisjesclubs hebben het charter intussen ondertekend, maar de jongensclubs blijven dat weigeren.

Tot ergernis van de Leuvense studentenkoepel LOKO. “We keuren de niet-ondertekening ten zeerste af", zegt voorzitter Kenny Van Minsel. "Het bestaande doopcharter geldt voor alle studenten en staat voor ons niet ter discussie."

Reden waarom de jongensclubs niet ondertekenen, zou zijn omdat ze nog met eigen interne regelgeving bezig zijn. "Een eigen regelgeving kan geen reden zijn om het doopcharter niet te ondertekenen. Het doopcharter gaat om een basis van menselijke waardigheid, eenvoudige basisbepalingen op vlak van verantwoord gedrag. Daarover onderhandelen vormt voor ons dan ook geen optie. We verwachten dat de clubs de gemaakte afspraken nakomen. Dit niet doen impliceert ernstige woordbreuk waarop we een krachtig signaal vanuit de instellingen verwachten. De clubs beloofden in december nog voor camera’s dat ze het doopcharter zouden ondertekenen, dat blijkt nu niet zo. Het kan niet langer dat een kleine minderheid van studenten zichzelf een carte blanche toemeet op vlak van veiligheid en respect voor de medemens.”

Die mening deelt ook rector van de KU Leuven, Luc Sels. “Als eigen regels van de clubs hun leden tot meer zorgvuldigheid aansporen kan dit enkel helpen, maar over het doopcharter zelf wordt niet meer onderhandeld", zegt hij. "Eigenlijk verwachten we van onze studenten dat ze zich gewoon engageren om hun gezond verstand te gebruiken. Daar kan moeilijk iets op tegen zijn."

Schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) reageert teleurgesteld. "Ik ben heel blij dat de vrouwenclubs ondertekenen, maar ik ben echt teleurgesteld in de mannenclubs. Het gaat in het doopcharter echt over basics. Doopmeesters die niet dronken mogen zijn, activiteiten op de openbare weg die moeten aangegeven worden bij de politie. Allemaal kleine dingen die ervoor zorgen dat het voor iedereen plezant blijft. Het is echt teleurstellend dat ze dat niet willen ondertekenen. Er is iemand gestorven. Iedereen zou nu toch moeten beseffen dat het in ieders belang is dat we dergelijke regels opstellen."

De mannelijke studentenclubs moeten in de toekomst alleszins niet bij het stadsbestuur en politie Leuven komen aankloppen voor vergunningen voor activiteiten. "Onze medewerking zullen ze niet meer krijgen", zegt Van Oppens. Hij hoopt dat ook de KU Leuven en UCLL maateregelen nemen tegen de clubs.