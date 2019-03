Gelekte WhatsApp-berichten bewijzen dat Cardiff City wel degelijk een vlucht regelde voor Emiliano Sala

Er blijven veel vragen over de omstandigheden van de vliegtuigcrash waarin voetballer Emiliano Sala om het leven kwam. volgens makelaar Willie McKay zou de Engelse voetbalclub Cradiff City de voetballer aan zijn lot hebben overgelaten, maar gelekte WhatsApp-berichten spreken dat nu tegen.

Waarom vloog Emiliano Sala in een klein vliegtuigje met een piloot die niet bevoegd was om passagiers aan boord te hebben? Het blijft een mysterie. Volgens de makelaar van Sala, Willie McKay, was dat omdat Cardiff City de Argentijnse voetballer aan zijn lot had overgelaten. Dat staat in De Telegraaf. Sala wilde na het afronden van zijn overgang naar Wales nog eens naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten bij Nantes, en moest die vlucht volgens McKay zelf maar regelen. “Niemand van Cardiff leek zich om hem te bekommeren”, zegt McKay in De Telegraaf “Dan koop je een speler van 17 miljoen en laat je hem in een hotel aan zijn lot over. Cardiff heeft zichzelf voor schut gezet.”

WhatsApp-berichten gelekt: “Mckay heeft me gebeld, Amigo. Het is in orde”

Maar Cardiff ontkent die beschuldigingen. Meer nog, gelekte WhatsApp-berichten aan Emiliano Sala tonen aan dat de club bezig was met het regelen van een commerciële vlucht voor de Argentijn. Dat meldt Ouest-France. In de berichten is te lezen hoe een medewerker van Cardiff City een commerciële vlucht voorstelt aan Sala, maar die laatste weigert omdat McKay al een vlucht geboekt zou hebben. “Vriend, het is in orde. Ik heb een vliegtuig om naar Nantes terug te keren. De terugvlucht naar Cardiff is maandagavond. Willis Mckay heeft me gebeld”, meldt Sala aan de verantwoordelijke van Cardiff.

De Mckay klopte aan bij David Henderson. Hij zou al veel voetballers van Engeland naar het Europese vasteland gevlogen hebben, maar uit onderzoek bleek dat hij deze keer niet helemaal in orde was. De piloot die hij regelde, David Ibbotson, had geen vergunning om passagiers op commerciële basis aan boord te hebben en het vliegtuig waarin Sala vloog mocht nooit opgestegen zijn. De piloot had ook moeten zien dat de weersomstandigheden een vlucht niet toelieten.

Op 21 januari werd het vliegtuigwrak met aan boord het lichaam van Sala teruggevonden. Van de piloot ontbreekt nog alle spoor, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ook hij de crash niet overleefde.