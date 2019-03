De Japanse beer die uren tegen een muur stond te trappen en misschien wel het grootste talent in onze competitie is

Energie haalt hij uit witte rijst, dromen doet hij van de Premier League en zijn prijskaartje schat men in Sint-Truiden boven de 10 miljoen euro in. Maar vraag buiten Limburg eens wie Takehiro Tomiyasu is en de kans is groot dan men je verwijst naar de uitbater van het sushirestaurant om de hoek. Daarom: portret van een Japans toptalent, misschien wel het grootste uit onze competitie.