Auto crasht in etalage van kledingwinkel

Merksem - In Merksem is afgelopen nacht een auto gecrasht in de etalage van kledingwinkel Jiff, op het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan.

Hoe het ongeval in Merksem precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De bestuurder van de gecrashte wagen werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De schade in de kledingwinkel is groot. Door het ongeval was het kruispunt een tijdje afgesloten.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM