Misnoegde Mercedes Van Volcem niet op Open VLD-lijst, Kathleen Verhelst krijgt tweede plaats: “Niet verkiesbaar? Dan hoeft het niet”

Brugge - Kathleen Verhelst, gedelegeerd bestuurder van het West-Vlaamse bouwmaterialenbedrijf Verhelst, krijgt de tweede plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst van Open Vld. Dat zegt een “zeer ontgoochelde” Mercedes Van Volcem (Open Vld). Van Volcem kreeg van haar partij de lijstduwersplaats aangeboden, maar dat voorstel legt de Brugse politica naast zich neer. “Ik ben echt gekwetst en triestig”, zegt ze aan Belga. Ze hoopt ook dat de partijleden de voorgestelde kieslijst afkeuren.

Open VLD wilde vrijdagmiddag uitpakken met een ‘wit konijn’ op de West-Vlaamse Kamerlijst. Maar Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem doorkruiste die plannen door voor de geplande persconferentie een vlammend persbericht door te sturen. Volgens haar heeft de partij bedrijfsleider Kathleen Verhelst boven haar verkozen om op de tweede plaats te staan. “Resultaat is dat ik geen verkiesbare plaats meer krijg en de lijst mag duwen, wat ik aan mij laat voorbijgaan”, klinkt het.

De Brugse politica reageert bijzonder ontgoocheld. “Ik ben pas gisterenavond (donderdagavond) op de hoogte gebracht. Ik ben echt gekwetst”, zegt Van Volcem aan Belga. “Ik heb als lijstduwer bij de provinciale verkiezingen meer stemmen gehaald dan Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne. En dat word je zo bedankt? Ik heb in 2014 wel het meeste stemmen gehaald van alle vrouwelijke parlementsleden (17.219, red.)”. klinkt het.

“Men kiest dus voor een nieuwkomer en niet voor iemand met 18 jaar ervaring”, aldus Van Volcem. “Ik ben zeer ontgoocheld dat mijn partij zo met mensen omgaat. Ik deed vorig jaar nog 10.000 huisbezoeken. Men heeft het altijd over sterke vrouwen, maar in West-Vlaanderen koos men geen vrouwelijke lijsttrekker en de sterkste kandidate met inzet en ervaring wordt opzij geschoven”, zegt de Brugse politica in haar persbericht.

De partij had haar de lijstduwersplaats aangeboden, maar die legt de misnoegde Van Volcem naast zich neer. Toch wil ze niet alle bruggen met haar partij opblazen. “Ik ben vorig jaar verkozen op de Open VLD Plus-lijst en zal me voor mijn stad blijven inzetten”, klinkt het.

Ze hoopt wel dat de partijleden de voorgestelde kieslijst vrijdagavond nog zullen afkeuren. “Ik hoop dat mijn mensen mij daarin steunen, maar de vergadering vanavond valt natuurlijk op een ongelukkig moment. Het is de vrijdag voor de krokusvakantie en veel mensen vertrekken op verlof”.

“Uit respect voor de vele andere mandatarissen en fijne collega’s die niet de lijst hebben opgesteld en elke dag ook vechten om de partij vooruit te helpen, onthoud ik me van elke negatieve commentaar”, besluit Van Volcem. Oostends burgemeester Bart Tommelein wil voorlopig geen commentaar kwijt.