Praktijklabo’s zijn sleutel voor invullen van knelpuntberoepen

Genk - Eerder deze week werd in het Genkse Thor Park een uniek opleidingscentrum voor specialisten in energie en verwarming geopend. Door alle moderne machines en technieken te bundelen in één praktijklocatie, neemt het aantal kandidaten om zich in deze materie te specialiseren, spectaculair toe. Daarmee is het duidelijk dat de bundeling van krachten door opleidingsverstrekkers een cruciale factor is om knelpuntberoepen in te vullen.

De Limburgse takken van VDAB en SYNTRA voeren al vele jaren een beleid waarbij opleidingen voor diverse beroepsgroepen erg praktijkgericht zijn. Zo worden er systematisch lesgevers uit het werkveld aangetrokken, die uit eerste hand hun dagelijkse ervaring kunnen delen. Een ander luik van deze hands-on benadering zit vervat in het concept van duaal leren, waarbij de cursisten deels op de schoolbanken en deels op de werkvloer hun kennis kunnen vergaren.

Sinds jaar en dag investeren de opleidingsverstrekkers ook in de inrichting van eigen infrastructuur, waar een omgeving ‘zoals in het echt’ wordt nagebootst zodat de cursisten nadien snel kunnen ingepast worden in het team van hun werkgever. Vooral in de bouwsector en de HVAC-technieken (koelen, ventileren en verwarmen) is de opstelling van actuele machinerie en demomateriaal in een praktijklabo een absolute meerwaarde gebleken.

Tot dusver werd de formule eerder kleinschalig en per beroepscategorie bij de diverse opleidingsverstrekkers aangeboden. Voorbeelden zijn het ECR of het Europees Centrum voor Restauratietechnieken, dat vroeger op de mijnsite van Zolder praktijkervaring over bouwtechnieken bijbracht. Er was ook een labo voor huidverbetering bij SYNTRA in Winterslag of een praktijkopleiding tot vloerder in het Competentiecentrum van de VDAB.

Half miljoen

Allemaal heel waardevol, maar het echte hefboomeffect voor een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt, komt er nu pas door de realisatie van projecten als het gloednieuwe Energy Lab op de T2-campus in Waterschei (Thor Park). Nog voor de officiële opening waren er al een kwart meer inschrijvingen voor opleidingen die ogenblikkelijk na de diploma-uitreiking garanties bieden op vast werk. Zo steeg het aantal HVAC-cursisten met 22% ten opzichte van vorig cursusjaar, nota bene in een sector waar bedrijven al vele jaren op hun blote knieën smeken om geschoold personeel binnen te halen.

De state-of-the-art infrastructuur, waarbij meer dan 60 apparaten en installaties van verschillende merken en met een totale waarde van meer dan een half miljoen euro, staan opgesteld in een labo van 1500 m², spreekt duidelijk tot de verbeelding.

