Zulte Waregem kan rekenen op Seck tegen diens moederclub Genk

Brussel - De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft aan Zulte Waregem haar fiat gegeven om Ibrahima Seck op te stellen tegen KRC Genk op de slotspeeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. De Senegalese middenvelder wordt door Essevee gehuurd van de competitieleider.

De 29-jarige Seck verkaste in januari van Racing Genk naar Zulte Waregem. De 29-jarige Senegalees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Daarna heeft Essevee een aankoopoptie op de defensieve middenvelder.

Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Die duidelijke regeling werd in het begin van het lopende seizoen van kracht. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat “Zulte Waregem de integrale loonkost van Seck op zich neemt”, waardoor de middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Genk op 17 maart mag aantreden.