Borealis en Nipro genomineerd voor Foreign Investment of the Year Trophy

Het Flanders Investment & Trade (FIT) reikt op 18 maart voor de zevende keer de Foreign Investment of the Year Trophy uit. Die wordt toegekend aan een van de genomineerden met een opvallend investeringsproject in Vlaanderen. In de regio zijn het Oostenrijkse Borealis in Kallo in de haven van Antwerpen en het Japanse Nipro uit Mechelen genomineerd.

et Oostenrijkse Borealis pompt liefst 1 miljard euro in een nieuwe propeenfabriek op zijn site in Kallo. Borealis heeft er momenteel al een fabriek die propaan omzet naar propeen en die propeen wordt ook gebruikt als grondstof voor de polypropeen fabriek op dezelfde site.

De opening van Dehy II - die zal zorgen voor een bijkomende propeencapaciteit van 750.000 ton/jaar - is gepland in 2022. Het bedrijf is nu al bezig met de aanwervingen hiervoor. “Een volledig nieuwe fabriek uitbaten, wil zeggen dat een volledig team van verschillende functies moet worden gezocht: operatoren, technici zowel algemene mechaniciens en elektriciens als specialisten, ingenieurs, administratieve profielen,... “, somt de Locatieleider van Borealis Kallo, Johan Van Grootel op. “Alles samen komen we aan 120 nieuwe posities die moeten worden ingevuld. De aanwervingen zijn hiervoor al bezig om de nieuwkomers tijdig te kunnen opleiden en voorbereiden.”

Drie waves

“We werven in drie waves. De eerste wave is volop aan de gang en in deze fase zoeken we voornamelijk technische specialisten, trainers en ingenieurs. De volgende golf start de tweede helft van dit jaar waarbij de focus dan meer ligt op operatoren en elektro- en mechanische techniekers. De derde wave is gepland in het begin van 2020 om verder aan te vullen met de verschillende profielen”, verduidelijkt HR-projectmanager voor Dehy II Michal Teunkens.

Het doel is om iedereen in 2020 aangeworven te hebben. “We hebben dan een grote turnaround in de bestaande fabriek. Die ligt dan stil voor grote onderhoudswerkzaamheden en dat geeft ons de gelegenheid om de nieuwkomers vertrouwd te maken met en te werken aan de machines en installaties waar we anders niet aan kunnen omdat ze continu in werking zijn. Op die manier kunnen ze zich het werk op een praktische manier eigen maken. We leggen bij de aanwervingen heel sterk het accent op het leervermogen, want de eerste drie, vier jaar zal vooral bestaan uit leren. Als we zien dat de feeling er is en kandidaten een basis achtergrond hebben, liggen er kansen. We zoeken mensen die durven in dit avontuur te stappen van een project van nul te beginnen”, geeft de HR-projetmanager aan.

Op 17 en 18 mei staat in de fabriek een opendeurdag met jobevent gepland. “Omdat het, vooral wat de technische profielen betreft, een serieuze uitdaging wordt, hebben we met Pontoon - in Amerika een grote speler - ook een gespecialiseerd bureau onder de arm genomen om kandidaten te rekruteren.”

Lees verder...

>

>

>