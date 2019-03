Kim Jong-un ontmoet Vietnamese president

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft vrijdag een ontmoeting gehad met de Vietnamese president Nguyen Phu Trong in Hanoi. Een dag eerder stond een top met de Amerikaanse president Donald Trump over denuclearisering op het programma, maar die sprong vroeger dan gepland af.

Kim Jong-un sprak de Vietnamese leider op het presidentieel paleis in Hanoi. De ontmoeting tussen beide heren verliep hartelijk: een band speelde het Noord-Koreaanse volkslied en kinderen zwaaiden met de vlaggen van beide landen. Trong is naast president ook de leider van de Vietnamese communistische partij.

Het is de eerste keer dat Kim Jong-un een echt staatsbezoek brengt in het buitenland. Eerder ontmoette hij ook al de leiders van China en Singapore, maar dat gebeurde eerder informeel.

Kim is sinds dinsdag in Hanoi voor een tweedaagse top met de Amerikaanse president Donald Trump. Maar die kwam gisteren/donderdag abrupt tot een einde. De gezamenlijke lunch werd geschrapt en Trump kondigde op een persconferentie aan dat er geen akkoord over de denuclearisering van Noord-Korea gevonden kon worden. Kim Jong-un vroeg in ruil voor de ontmanteling van een kernfaciliteit de opheffing van alle economische sancties die in het kader van de VN zijn genomen, maar daar kon Donald Trump niet mee akkoord gaan.

De Noord-Koreanen ontkennen die versie van de feiten. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho vroeg Kim de opheffing van slechts een deel van de sancties.