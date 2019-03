De harde strijd om prins carnaval te worden: “Het heeft minstens een mooie auto gekost”

Aalst -

Drie dagen regeren over de stad. En nadien genieten van eeuwige roem in Aalst. Voor prins carnaval Bart De Meyst (36) is het een droom die in vervulling gaat. Ook al heeft het zijn spaarpot geplunderd. Want hij is een van de carnavalisten die mee opdraaien voor de zware brand in een loods in 2004. Maar ook in het verleden moesten de prinsen vaak diep in de buidel tasten. Al hebben ze vooral ook een sterke maag en lever nodig.