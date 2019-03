Grootschalige Roemeense bende metaaldieven opgepakt: verdachte vlucht en rijdt in vitrine van kledingwinkel

Brugge - In een onderzoek naar een Roemeense dievenbende zijn in de nacht van donderdag op vrijdag dertien verdachten ingerekend. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Eén van de verdachten probeerde te vluchten, maar belandde met zijn voertuig in de vitrine van een kledingzaak.

De tussenkomst kaderde in een lopend gerechtelijk onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen. Volgens het parket gaat het om een rondtrekkende dadergroep die op grote schaal metaaldiefstallen pleegde. Alle bendeleden zouden van Roemeense origine zijn.

Tijdens de geplande actie kon de politie in totaal dertien Roemeense verdachten inrekenen. Eén verdachte legde zich niet zomaar neer bij zijn arrestatie. Hij probeerde nog te vluchten, maar verloor de controle over zijn stuur. Daardoor belandde hij met zijn voertuig in de vitrine van een kledingzaak in het Antwerpse Merksem.

Alle verdachten worden nu eerst verhoord door de politie. Daarna zullen ze voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun aanhouding. Als de verdachten aangehouden worden, verschijnen ze dinsdag voor de raadkamer in Brugge.