De hel voor hooikoortspatiënten: recordaantal pollen in de lucht

Het mooie weer van de afgelopen week was voor de meeste Belgen een reden om te juichen, maar voor één op vijf mensen blijkt het ook de oorzaak van veel miserie: door de vele zonnestralen dwarrelt er momenteel een recordaantal pollen rond in de lucht.

De zonnige weersomstandigheden en de temperaturen ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar hebben de groei van planten versneld. Bijgevolg bestuiven allergeenbomen veel eerder dan verwacht. Dat is slecht nieuws voor één op de vijf Belgen: hun allergieën spelen nu vroeger dan gewoonlijk op.

Zo werden in februari records gebroken qua concentratie van pollen in de lucht: afgelopen woensdag werden in Brussel 543 granen met pollen per kubieke meter gemeten. Uitzonderlijk hoog, want zes keer hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. “En het zou de komende dagen nog erger kunnen worden”, aldus Lucie Hoebeke, wetenschapper bij wetenschapsinstituut Sciensano.

Sommige mensen die gevoelig zijn voor berkenstuifmeel kunnen bovendien allergiesymptomen vertonen bij hoge pollenconcentraties van hazelaar en els, vanwege de kruisreactiviteit van die allergenen.