Autobestuurder zonder rijbewijs voor 28ste keer veroordeeld

Brussel - Een Brusselse man heeft donderdag zijn 28ste veroordeling door de politierechter opgelopen, ditmaal wegens autorijden zonder rijbewijs. Dat meldt nieuwssite Bruzz.

De Brusselaar werd vorig jaar in zijn eigen straat betrapt achter het stuur, terwijl zijn rijbewijs in 2016 ingetrokken was en hij na die veroordeling eigenlijk eerst zijn rijexamens opnieuw had moeten afleggen. Volgens de man moest hij zijn wagen verplaatsen omdat er werken in zijn straat waren.

Dat argument maakte weinig indruk op de politierechter. “De man moet nog duizenden euro’s betalen voor eerdere veroordelingen, maar blijft zich wel onverstoord op de autoweg begeven, en slecht rijden”, klonk het oordeel. De rechter veroordeelde de man tot een extra rijverbod van nog eens twee jaar, en een boete van 500 euro. Hij moet ook zijn praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw afleggen, net als fysieke en psychologische testen.