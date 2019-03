Rel om verdwijnen van Vlaamse Leeuw op Mechelse Sint-Romboutstoren: maar wanneer moet nu welke vlag uitgehangen worden?

Mechelen - Op de Mechelse Sint-Romboutstoren wappert voortaan enkel nog de geelrode stadsvlag. Daarmee komt een einde aan een discussie die al een tijd aan de gang is. Sommigen wilden de Belgische vlag, anderen de Vlaamse leeuw. Nu is de knoop dus doorgehakt. Maar hoe zit dat met de bevlagging van openbare gebouwen. Wanneer moeten welke vlaggen wapperen. En bestaat er een soort van hiërarchie?

“De machtsstrijd om onze toren is beslecht”, zegt Mechels burgemeester Bart Somers. De discussie over welke vlag er boven op de ruim 97 meter hoge Sint-Romboutstoren moet wapperen, was al een hele tijd aan de gang. Sommigen wilden de Belgische vlag, anderen zagen liever een Vlaamse leeuw. De echte Mechelaars eisten hun eigen roodgele stadsvlag op de toren.

Het verdict is nu gevallen en daar is gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) allerminst gelukkig mee. “De Mechelse N-VA is amper twee maanden verdwenen uit het schepencollege en plots wordt de klok op expliciete vraag van de Belgicisten van Groen jaren teruggedraaid. Cultuur en onroerend erfgoed zijn Vlaamse materie en wordt gesubsidieerd en onderhouden met Vlaams geld”, zegt hij in Gazet van Antwerpen.

Op de Vlaamse feestdag van 11 juli, op 21 juli en op de Europese feestdag van 8 mei hijst de stad wel nog de respectievelijke vlaggen, belooft Somers.

Maar hoe zit dat nu met al die vlaggen. Welke mogen en moeten gehesen worden? En wanneer? Het departement Protocol heeft daarover duidelijke richtlijnen die in 2015 door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) naar alle steden en gemeenten werden gestuurd.

“Die richtlijnen gelden voor alle gebouwen van de Vlaamse overheid, de provincies, gemeenten en districten, inclusief gebouwen van gemeentelijke en provinciale scholen, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, binnen het Nederlandse taalgebied en binnen het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad”, klinkt het.

De Vlaamse Leeuw moet elk jaar gehesen worden op 11 juli, de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met de Vlaamse vlag mogen dan ook andere vlaggen gehesen worden, als de juiste volgorde van de vlaggen gerespecteerd wordt.

De Vlaamse vlag moet ook verplicht uitgehangen worden op volgende data:

*20 januari: verjaardag van H.M. Koningin Mathilde

*17 februari (halfstok) ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie

*7 april de dag ter ere van de Belgische soldaten die overleden zijn tijdens vredesoperaties, met inbegrip van de humanitaire operaties sinds 1945

*15 april: verjaardag van koning Filip

*1 mei: Dag van de Arbeid

*5 mei: Dag van de Raad van Europa

*8 mei: V-dag

*9 mei: Dag van de Europese Gemeenschap

*6 juni: verjaardag van Z.M. koning Albert II

*2 juli: huwelijksverjaardag van HH. MM. Koning Albert II en Koningin Paola

*11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

*21, 22 en 23 juli: Nationale Feestdag

*11 september: verjaardag van H.M. Koningin Paola

*24 oktober: Dag van de Verenigde Naties

*11 november: Wapenstilstand

*15 november: Koningsdag

*4 december: huwelijksverjaardag van koning Filip en koningin Mathilde

Niet elke gemeente respecteert de voorschriften over de vlaggen Foto: rr

“In de praktijk moet de Vlaamse vlag op bovenvermelde dagen altijd samen gehesen worden met de Belgische en de Europese vlag, al zijn er enkele uitzonderingen”, klinkt het op het departement Protocol.

*op 8 mei en 11 november hoeven alleen de Vlaamse en de Belgische vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Europese vlag mag, maar is niet verplicht.

*op 9 mei en op de dag van de Europese verkiezingen hoeven alleen de Vlaamse en de Europese vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Belgische vlag mag, maar is niet verplicht

*op 11 juli hoeft alleen de Vlaamse vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Belgische en Europese vlag mag, maar is niet verplicht.

“Op dagen dat het niet verplicht is om de Vlaamse vlag uit te hangen, is het toch toegestaan om één of meerdere vlaggen uit te hangen. Aan de Vlaamse overheidsgebouwen hangt de Vlaamse vlag permanent uit. De gemeenten en provincies hebben de vrije keuze om vlaggen permanent uit te hangen of niet”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

“Bij bijzondere gebeurtenissen geeft de overheid specifieke instructies voor de bevlagging, bijvoorbeeld bij: het huwelijk of het overlijden van het staatshoofd, het officiële bezoek van buitenlandse staatshoofden, specifieke herdenkingen of andere speciale omstandigheden en tragische gebeurtenissen. Dan kunnen de vlaggen bijvoorbeeld halfstok hangen, als teken van rouw”, zegt de VVSG.

Belgische vlag eerste in de rij

“Voor de officiële vlaggen bestaat een orde van voorrang. Dat betekent dat de ene vlag voor een andere komt als ze samen moeten worden gehesen”, klinkt het nog bij het departement Protocol.

De Belgische vlag krijgt altijd voorrang. Dan volgen de Vlaamse vlag, de Europese, de provincievlag en de gemeente- of stadsvlag.

“Als bijvoorbeeld de Belgische vlag niet gehesen hoeft te worden, schuiven de Vlaamse vlag, de Europese vlag, de provincievlag en de andere vlaggen één plaats naar voren”, klinkt het.