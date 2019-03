“Eén met donkere ogen, ‘ne kleinen dikke’ en een grote man met mondmasker”: wie herkent deze tigerkidnappers?

Waregem - De politie en het parket zijn op zoek naar de daders van een brutale tigerkidnapping in Waregem. Er is een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot een arrestatie of een (deelse) recuperatie van de buit.

Wie heeft meer informatie over de Tigerkidnapping van een juwelierskoppel in Waregem op 13 november 2018 ? De verzekeringsmaatschappij looft 250.000 euro uit voor tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de daders of (gedeeltelijke) recuperatie van de horloges, juwelen en diamanten.

Onder schot

Op dinsdag 13 november 2018 kwam een juwelierskoppel omstreeks 19.00 uur thuis na een werkdag in hun zaak gelegen in de Stormestraat 27 in Waregem. Het koppel parkeerde hun wagens in de garage. De man stapte het huis binnen en op het ogenblik dat de vrouw de garagepoort wilde dichttrekken werd ze overmeesterd door de daders. Onder bedreiging van een vuurwapen werd de vrouw naar binnen gebracht, op een stoel gezet en geboeid met metalen handboeien. Ook de man werd door de daders vooraan in het bureau geboeid en in bedwang gehouden. Ze stelden allerlei vragen in het Frans vooral over specifieke uurwerken. De daders gingen heel brutaal te werk en gebruikten ook fysiek geweld. Vervolgens namen twee daders de man mee naar zijn juwelierszaak.

De daders vertrokken er met de wagen waar ze zelf mee gekomen waren. Het gaat om een donkere AUDI A3 met nummerplaat 1-JUN-017. De nummerplaten behoren toe aan een andere Audi A3 uit Chapelle-Lez -Herlaimont. De nummerplaten van de overvallers zijn dus vermoedelijk nagemaakt.

Trump masker

Om 19.42 uur komt de Audi A3 toe aan de juwelierszaak in de Stormestraat. De wagen wordt voor de deur van de zaak geparkeerd. Om 19.44 uur stapte een eerste dader vermomd met een president Trump masker uit de wagen en droeg een rugzak. Hij trok het slachtoffer mee binnen in de winkel. Ook een tweede dader gewapend met een pistool in de rechterhand stapte uit en ging de winkel binnen. Ook hij had een rugzak bij. De twee daders gaan samen met het slachtoffer naar binnen. Daar nemen de daders ruimschoots de tijd om als het ware de ganse winkel leeg te roven. De juwelier werd voortdurend onder controle gehouden en gedwongen de kluizen en vitrines te openen.

Belangrijke getuigen

Om 19.58 uur passeerde een voetganger de wagen en om 19.59 uur parkeerde zich een andere wagen kort voor de Audi. Om 20.02 rijdt de Audi A3 opnieuw achterruit om gemakkelijker weg te vluchten. Vermoedelijk zat toen de derde dader reeds in de wagen en kan deze zijn opgevallen door de man die zijn wagen kort voor de Audi parkeerde. Zowel de voetganger als de bestuurder van de wagen kunnen belangrijke getuigen zijn.

Vervolgens is de derde dader naar de juwelierszaak in de Stormestraat gereden met één van de wagens van de slachtoffers nadat hij de vrouw thuis gekneveld aan de radiator achterliet.

Om 20.15 uur werd de man opgesloten in het toilet van zijn zaak. En nadat ze de buit ingeladen hadden, vluchtten de daders weg. De winkel werd zo goed als leeggeroofd waaronder enkele exclusieve stukken en prototypes die zouden tentoongesteld worden het daaropvolgende weekend.

Uiteindelijk heeft de vrouw zichzelf kunnen bevrijden en heeft ze de hulpdiensten kunnen bellen.

Wie herkent de vluchtwagen en daders?

De daders reden met een zwarte of donkergrijze metaalkleurige Audi A3 Sportback. De wagen is van het bouwjaar: 2004 - 2007. De wagen heeft optionele Xenon-lampen.

Foto: Fed Pol.

De daders spraken volgens de vrouw van de juwelier Frans en droegen meerdere lagen kleren over elkaar.

Dader 1 (zie foto hieronder), de grootste van de drie, is vermoedelijk 1,90 m groot. Hij droeg donkere kledij, een zwarte jas met een wit logo op de linkerarm en een donkere K-way regen- of skibroek. Hij was gewapend een zilverkleurig pistool. Dat wapen stak hij weg in een groenkleurige holster. Nog volgens de vrouw droeg hij een soort kogelvrije vest en een mondmasker.

Dader 1. Foto: Fed Pol.

De tweede dader is iets kleiner, tussen de 1,70 en 1,80 m groot. Hij was zeer agressief en heeft de juwelier meerdere keren geslagen. Hij droeg donkere kledij , een donkerblauwe jas met rode afwerking aan de kap en witte rits, vermoedelijk van het merk Wedze. Hij droeg sportschoenen met een witte zool, een donkere K-way regen- of skibroek. Op de broek staat linksachter een wit logo. Toen hij de juwelierszaak binnenging droeg hij een Trump-masker.

Dader 2. Foto: Fed Pol.

De derde dader is volgens de vrouw van de juwelier “ne kleine dikken”. Hij schijnt korter te zijn dan 1,74 meter.

De derde dader. Foto: Fed Pol

Herkent u de daders of hebt u meer informatie over de wagen? Alle informatie over deze zaak is welkom bij de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.

U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.