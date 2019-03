Dan toch? Brexiteers uit haar eigen partij willen deal van Theresa May steunen... als ze opstapt

Tientallen Conservatieve Britse parlementsleden die tegen het Brexit-akkoord van Theresa May waren, willen de deal van hun premier dan toch steunen. De enige voorwaarde: dat May een duidelijk tijdstip vastlegt waarop ze opstapt als premier.

De weerzin voor het aanhoudende “geknoei” van May als premier is voor veel van haar partijgenoten dezer dagen blijkbaar groter dan hun afkeer voor de Brexit. Zo getuigen vandaag twee verschillende (anonieme) Conservatieven in de tabloids dat ze bij de stemming op 12 maart bereid zouden zijn om voor het herziene Brexit-voorstel van May te stemmen. “Een groot aantal onder ons hebben aan de whips (fractieleiders, nvdr.) laten weten dat we ons standpunt zouden wijzigen als May een pad richting haar vertrek dit jaar zou vastleggen. Genoeg om de deal door het parlement te krijgen.”

Een bron uit de omgeving van May ontkent echter dat de premier rekening houdt met zo’n scenario. Nochtans kan May alle hulp gebruiken: eerder deze week stapte met staatssecretaris voor Landbouw George Eustice het zoveelste regeringslid op uit onvrede met haar Brexit-beleid.

Gedwongen door de omstandigheden moest May dan ook instemmen met drie parlementaire stemmingen: op 12 maart over haar herziene Brexit-akkoord met de EU, op 13 maart over een eventuele ‘no deal’-Brexit, en op 14 maart over uitstel van de Brexit-deadline.

Ierse ‘backstop’

May zou ook op een alternatieve manier aan voldoende stemmen kunnen raken om haar voorstel door het Britse parlement te krijgen: als ze voldoende staalharde juridische garanties op tafel kan leggen dat de Ierse ‘backstop’, het meest controversiële aspect van de huidige deal, slechts tijdelijk is, kan ze mogelijk genoeg parlementsleden van haar eigen Conservatieve Partij en van de Noord-Ierse unionistische partij DUP overtuigen om in te stemmen met het akkoord. Ze zou minister van Justitie Geoffrey Cox daarom opdracht hebben gegeven om die garanties op schrift te stellen, zodat ze wettelijk bindend zijn.