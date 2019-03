Gevangene krijgt 15 maanden extra celstraf voor weerspannigheid en slagen aan cipiers

Brugge - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 34-jarige Bruggeling veroordeeld tot 15 maanden effectieve gevangenisstraf voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Stijn D. ging in de gevangenis van Brugge twee cipiers te lijf. Hij bekende alle feiten.

Op 22 februari 2017 keerde de beklaagde na zijn penitentiair verlof terug naar de gevangenis. Bij de veiligheidsfouille bleek hij echter nog in het bezit van een gsm. Stijn D. keerde zich onmiddellijk tegen twee cipiers en deelde zelfs enkele vuistslagen uit. De cipiers kregen in totaal 1.500 euro schadevergoeding toegewezen.

Het onderzoek wees uit dat Stijn D. zich wel vaker agressief opstelde. Op 14 december 2017 maakte hij bijvoorbeeld in dronken toestand amok op de trein. De beklaagde duwde bovendien zonder reden de noodknop in. Men wilde hem afvoeren met een ambulance, maar in de ziekenwagen deelde hij klappen uit aan een inspecteur van de Antwerpse politie. Diezelfde dag maakte hij zich ook schuldig aan feiten van weerspannigheid.

Ten slotte moest D. zich ook verantwoorden voor weerspannigheid op 14 maart 2018. Tijdens zijn penitentiair verlof viel hij onder invloed van alcohol enkele mensen lastig in een Lidl-filiaal in Antwerpen. Ook deze keer verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie door de politie.

De rechter stelde vast dat de beklaagde al 36 veroordelingen opliep, waarvan meerdere voor geweldplegingen. In die omstandigheden kreeg D. een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 800 euro opgelegd.