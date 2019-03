Twee doden bij brand in Seraing

Een zware brand in een huis in Seraing heeft het leven gekost van twee mensen . Dat meldt de brandweer van Luik vrijdag.

De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag in een huis in de Franklin Rooseveltstraat. Omstreeks middernacht werden de Luikse hulpdiensten opgeroepen. Er vielen twee slachtoffers, de lichamen van twee vrouwen werden gevonden. De jongste van de twee was 46 jaar oud. Bij de brand raakte ook een man zwaargewond.

Een deskundige werd aangesteld en bezoekt vrijdag het terrein om de zaak te onderzoeken.