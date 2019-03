Man krijgt vier jaar cel voor dertien aanrandingen op openbaar vervoer

Antwerpen / Schoten / Zoersel / Brecht / Beveren-Waas - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft serie-aanrander Alam M. (33) veroordeeld tot vier jaar cel voor het aanranden van dertien meisjes en vrouwen op bussen en trams in Antwerpen, Schoten, Zoersel, Brecht en Beveren. De beklaagde werd intussen gedwongen gerepatrieerd naar Bangladesh en liet verstek gaan. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Een 15-jarig meisje deed op 28 augustus 2017 samen met haar moeder aangifte bij de Antwerpse politie. Ze vertelde dat ze al meermaals door een man werd lastig gevallen op de tram. Hij staarde haar aan, kwam naast haar zitten en sprak haar aan in het Engels. Hij had een keer haar hand vastgenomen en op zijn been gelegd. Ook had hij haar armen gestreeld en haar borsten aangeraakt. De man had haar achtervolgd tot bij haar thuis.

Het meisje was niet de enige die over dergelijke feiten aangifte had gedaan. Tussen juni 2016 en november 2017 had de kerel vijf minderjarige - meisjes van 15 en 16 jaar - en acht meerderjarige slachtoffers gemaakt. Ze verklaarden allemaal dat ze op de tram of de bus waren lastig gevallen door een man, die naast hen was komen zitten en hen aan de borsten of de schaamstreek had betast.

Meerdere slachtoffers herkenden Alam M. als de dader op camerabeelden van De Lijn. Hij kon een keer nog ter plaatse worden aangetroffen door de politie. Hij werd verhoord, maar ontkende dat hij het meisje naast hem had aangeraakt.

“Misschien kan het een geruststelling voor de slachtoffers zijn dat de beklaagde op 8 maart 2018 gedwongen gerepatrieerd werd naar zijn thuisland. Hopelijk kunnen ze nu terug met een gerust hart de bus en de tram nemen”, zei procureur Mario Wijns bij de behandeling van de zaak.

Vier slachtoffers kregen ieder een schadevergoeding van 450 euro toegekend.