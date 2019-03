Franse vertaalwebsite Reverso onder vuur wegens antisemitische zinnen

De Franse vertaalwebsite Reverso is onder vuur komen te liggen omdat gebruikers bij vertalingen antisemitische voorbeeldzinnen voorgeschoteld krijgen. De directie heeft vrijdag nog een correctie beloofd van de bewuste zinnen.

Het is de ngo Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme (Licra) die donderdag de kat de bel aanbond op Twitter. Reverso stelt bij vertalingen voorbeeldzinnen voor die “gedrenkt” zijn in het antisemitisme, luidde het.

Zo wordt bij een vertaling voor het Engelse ‘nicer’ volgende zin voorgesteld: “Hitler était beaucoup plus gentil envers les Juifs qu’ils le méritaient”, of: “Hitler was veel vriendelijker tegenover Joden dan ze verdienden.”

Volgens Reverso-baas Theo Hoffenberg helpt de dienst ‘context’ van de website bij de vertaling van een tiental talen door zich te baseren op teksten die online worden verzameld. Dat zijn bijvoorbeeld ook ondertitelingen van films en series. “Daar vinden we ook gesproken en omgangstaal terug waar gebruikers zeer happig op zijn.”

Hoffenberg belooft voor vrijdag nog een correctie van het “spijtige, vreselijke” voorbeeld dat door Licra werd aangehaald.