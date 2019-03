Westerlo / Roeselare -

Een spits en een doelman. Naast het veld zijn Jens Naessens (27) en Wouter Biebauw (34) dikke vrienden - in hun Malinwa-periode carpoolden ze samen naar Mechelen - maar zondag (16.00u) is het anderhalf uur lang ieder voor zich. Naessens en Westerlo hebben in hun rechtstreeks duel met het Roeselare van Biebauw genoeg aan een gelijkspel om het ticket voor Play-off 2 veilig te stellen, Roeselare móét winnen om de zenuwslopende eindronde tegen de degradatie te vermijden.