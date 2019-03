Openbaar Ministerie vordert levenslang tegen Nederlandse topcrimineel Holleeder

Het Openbaar Ministerie vordert een levenslange gevangenisstraf tegen de Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder. Volgens het OM staat het vast dat de 60-jarige Holleeder aan het hoofd stond van een misdaadorganisatie die tussen 2003 en 2006 een reeks liquidaties heeft gepleegd.

Willem Holleeder is de bekendste crimineel van Nederland. Hij staat terecht omdat hij tussen 2003 en 2006 als hoofd van een misdaadorganisatie de opdracht zou hebben gegeven om mensen te liquideren. In totaal gaat het om zes slachtoffers: Cor Van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Robert ter Haak kwam om het leven in de kogelregen die Van Hout trof.

Zoals verwacht vordert het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen Holleeder. Het OM acht het bewezen dat hij aan het hoofd stond van een moordorganisatie, samen met kompanen Dino Soerel en Stanley Hillis. Die eerste is eerder al veroordeeld tot levenslang voor de liquidatie van Houtman en Van der Bijl. Hillis is zelf geliquideerd in 2011.

Holleeder zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. ‘De Neus’ kon ook lange tijd rekenen op de sympathie van het grote publiek. Maar een aantal jaar geleden traden zijn jongere zussen Astrid en Sonja naar buiten met getuigenissen over de misdaden van hun broer.