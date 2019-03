Opvallende oproep van leider KRC Genk aan zijn supporters: “Geen tijd meer voor soaps, we beleven hoogdagen!”

Het zijn woelige weken geweest voor competitieleider KRC Genk. De Limburgers lieten in 2019 al drie keer punten liggen, werden Europees uitgeschakeld en raakten spelmaker Alejandro Pozuelo kwijt. Maar de club roept de supporters op om de ploeg te blijven aanmoedigen. Te beginnen tijdens de uitwedstrijd bij Charleroi.

“Beste supporters”, klinkt het in een persbericht. “We schrijven 1 maart 2019 en we beleven bewogen dagen. Er gebeurt heel wat langs de zijlijn, zoals de transfer van Pozuelo. Weet dat we voor een oplossing zorgen en jullie hiervan op de hoogte houden. Steeds met maar 1 belang voor ogen, dat van de club van ons allemaal, KRC Genk.”

“We beleven historische dagen. We staan 8(!) punten los aan kop van de Jupiler Pro League met nog maar 3 speeldagen te gaan in de reguliere competitie. Eindigen we die reguliere competitie als leider dan is een volgend Europees ticket al binnen. We hebben een positief doelsaldo van 31, wonnen 17 keer, speelden 7 keer gelijk en verloren nog maar 3 wedstrijden. Wat een seizoen, het beste dat we al op de mat brachten in 30 jaar clubgeschiedenis.”

“Geen tijd meer voor soaps”

“Supporters we beleven hoogdagen”, herhaalt de club. “Gedaan dus met afleiding, geen tijd meer voor soaps. KRC Genk is blauw en wit, KRC Genk is een frisse pint en een wereldgoal, KRC Genk is familie, kippenvel en nog zoveel meer. Straks komen er 11 spelers de mat op die stuk voor stuk hun shirt kletsnat zullen maken voor KRC Genk. Spelers die rekenen op de steun van ons allemaal.”

“Iedereen achter de hele ploeg dus supporters! Play Off 1 komt eraan en wij doen mee voor de prijzen! Nu is het tijd om te vege(n) en om te tonen dat we samen Genk zijn. Nu is het moment om clubgeschiedenis te schrijven.”