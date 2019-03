Ivan Leko spreekt over “één van de moeilijkste weken tot nu toe” bij Club Brugge: “Hebben vijf topmatchen op veertien dagen gespeeld”

Club Brugge neemt het zaterdagavond op tegen STVV. De nummer twee tegen de nummer vijf en dus een belangrijke wedstrijd voor beide teams.

Ivan Leko had het op zijn persconferentie over een heel moeilijke week in aanloop naar Sint-Truiden. “Eén van de moeilijkste tot nu toe qua voorbereiding”, gaf Leko toe. De reden: zijn ploeg kwam niet zonder averij uit enkele loodzware weken. Wesley trainde maar één keer en zit uiteindelijk in de selectie, Dennis raakt niet fit.

“Wesley zit in de selectie, ja. Of hij 90 minuten kan spelen? Dat zullen we zien.” Ook Vormer, Poulain en Vossen maakten niet de hele trainingsweek vol. “We hebben vijf topmatchen op veertien dagen gespeeld”, aldus Leko, die zijn groep dus de nodige rust gunde. Pessimistisch werd hij er evenwel niet van. “Soms heb je een heel goede trainingsweek maar win je de wedstrijd in het weekend niet. Als je een moeilijke week op training hebt, win je dan soms weer wel. Omgekeerd gelden zo’n zaken ook.”

Foto: Photo News

Zorgenkind Mechele

Maar het grootste zorgenkind bij Club heet tegenwoordig Brandon Mechele. Twee maanden geleden raakte de schouder van de verdediger uit de kom tijdens de uitwedstrijd op Lokeren. Al snel bleek een operatie noodzakelijk, maar Club wil die pas na het seizoen laten uitvoeren. Nu speelt de schouder van Mechele opnieuw op. Zaterdag zit hij niet in de selectie.

“We moeten het week per week bekijken met Brandon”, aldus Leko. “Een operatie tijdens het seizoen is nog steeds uitgesloten omdat we geen keuze hebben. Dan is hij drie maanden out. De medische staff werkt elke week keihard om hem klaar te krijgen en ook Brandon geeft meer dan 100 procent om elke week te spelen. Het zal altijd een risico blijven, maar we wisten op voorhand dat zijn situatie een moeilijk verhaal zou worden. Hij is gewoon super belangrijk voor ons. Langs de andere kant is dit een kans voor anderen om zich te tonen. We zijn een topclub en er is kwaliteit genoeg.”

Super belangrijk is ook de thuiswedstrijd tegen STVV. Club mag in principe geen punten meer laten liggen om de kloof op Genk niet groter te laten worden. “De verrassing van het seizoen? Volgens de perceptie van de club en het klassement wel, maar qua voetbal en kwaliteit verdienen ze te staan waar ze nu staan”, vindt Leko. “Alle grote clubs hebben het moeilijk tegen hen omdat ze zonder respect spelen vanuit hun eigen sterkte. Het is een ploeg met veel energie, power en automatismen. We zullen goed moeten zijn als we willen winnen tegen hen.”