Brusselse Noirauds schminken zich niet langer zwart na beschuldigingen van racisme

De leden van de filantropische Brusselse organisatie de Noirauds gaan zich niet langer zwart schminken tijdens carnaval. Op die traditie kwam steeds meer kritiek, ook MR-minister Didier Reynders moest zich er destijds voor verantwoorden.

De traditie bestaat al sinds 1876: de leden van de organisatie schminken zich volledig zwart en trekken dan van Brussels café naar Brussels restaurant om geld in te zamelen voor goede doelen. Voor kinderen in armoede vooral.

Maar sinds een paar jaar krijgt de organisatie daar meer en meer kritiek voor. Racistisch, zo luidt het oordeel dan. Vergelijk het met het debat rond Zwarte Piet. MR-minister Didier Reynders, die zelf meedeed aan de optocht in 2015, deelde in de klappen en werd onder meer in The Independent daarover geïnterpelleerd. Ook France 2 bracht een reportage over die Brusselse ‘blackface’.

De zender vroeg zich af of een minister van Buitenlandse Zaken op die manier Afrika niet belachelijk maakte.

Zelfs Mia Farrow, de Amerikaanse actrice, sprak er schande van. Net als een verantwoordelijke van Human Rights Watch. Wouter van Bellingen, toen nog de topman van het Minderhedenforum, noemde het ‘ongepast’ en ‘een gebrek aan empathie voor de gekleurde medemens’.

Reynders verdedigde zijn aanwezigheid toen door te wijzen op de traditie. ‘We vermommen ons niet om op te vallen maar om anoniem te blijven’, zei hij.

Foto: dbb

In de krant L’Avenir vertelt de coördinator van Les Noirauds dat de leden voortaan rond zullen trekken geschminkt in de kleuren van de Belgische vlag. ‘In de folklore houden we graag vast aan onze oude tradities. Maar wij hebben een caritatieve missie. Die missie komt in het gedrang door de ophef over ons uiterlijk. Daarom willen we evolueren.’

De journalist van France 2 die de bal destijds aan het rollen bracht, is tevreden.