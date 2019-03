Vijf jaar cel voor verkrachting in toiletten van café aan de Oudevaartplaats in Antwerpen

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdeluohid B. (39) veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting, het toebrengen van slagen en verwondingen en diefstal. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de dertiger, die verstek liet gaan.

De politie werd op 16 september 2017 naar een café aan de Oudevaartplaats in Antwerpen geroepen, waar een vrouw verkracht werd. Het slachtoffer verklaarde geëmotioneerd dat ze samen met de beklaagde naar de mannentoiletten was gegaan om een lijntje cocaïne te snuiven.

Abdeluohid B. had echter andere plannen: hij was haar onmiddellijk beginnen betasten en kussen. De vrouw was beginnen roepen. Haar vriend was haar te hulp gekomen en had de beklaagde van haar weggetrokken. Abdeluohid B. had de man vervolgens een kopstoot gegeven.

De beklaagde ontkende de feiten. Hij beweerde dat hij met de vrouw en haar vriend in de toiletten was, omdat ze drugs van hem wilden kopen, ook al had hij hen duidelijk gemaakt dat hij niet dealde. Zijn strafblad vertelde een ander verhaal, want hij werd in 2013 al veroordeeld voor de verkoop van verdovende middelen.

Portefeuille gekregen, niet gestolen

De beklaagde ontkende ook de kopstoot. Hij zou de vriend alleen maar een duw hebben gegeven. Zijn bebloede lip zou het gevolg zijn van een val tegen de deur of de muur. Of het nu een kopstoot of een duw was, de rechtbank vond het wel vaststaan dat hij de man verwond had.

Naast de verkrachting en de slagen werd hij ook nog vervolgd voor de diefstal van een portefeuille eerder die nacht. Hij had de portefeuille nog op zak toen hij na de verkrachting gefouilleerd werd. Abdeluohid B. beweerde dat hij die van het slachtoffer gekregen had.

De rechtbank vond de verklaringen van de beklaagde ongeloofwaardig. Alle feiten werden bewezen bevonden en hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel.