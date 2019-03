Onthuld: gingen de laatste twaalf minuten op vlucht MH370 er zo aan toe?

Een snelle brand in de cockpit van het vliegtuig heeft bijna vijf jaar geleden de ramp met vlucht MH370 van Malaysia Airlines veroorzaakt. Dat schrijft bekroond journalist Ean Higgins in een nieuw boek, waarin hij enkele plausibele theorieën over de tragedie op een rijtje zet.

Ean Higgins, een journalist van de krant The Australian, volgt het nieuws over vlucht MH370 al sinds de nacht van 8 maart 2014 op de voet. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween toen van de radar boven de Indische Oceaan.

De afgelopen jaren sprak hij met luchtvaartexperts, onderzoekers en familieleden van de inzittenden. Allemaal om een van de grootste mysteries van de moderne luchtvaart te ontrafelen: wat is er gebeurd met MH370?

Zijn conclusies en theorieën pende hij neer in een nieuw boek, The hunt for MH370. In zijn meest plausibele theorie omschrijft hij hoe een kleine brand de laatste twaalf minuten heeft bepaald.

Foto: REUTERS

Een brand in de cockpit

Volgens Ean Higgins ontstond er zo’n veertig minuten na vertrek een brand in het systeem van de voorruitverwarming van het vliegtuig, aan de kant van piloot Zaharie Ahmad Shah (53). Daardoor lieten belangrijke besturingssystemen het afweten, waaronder ook het radarsysteem.

De piloot en zijn copiloot, Fariq Abdul Hamid (27), reageerden door de stroom van de airconditioning uit te schakelen. De copiloot nam vervolgens de controle over het vliegtuig over, waarna de piloot het vuur probeerde te blussen. Ze waren er immers op getraind om de situatie eerst onder controle te krijgen vooraleer een noodsignaal uit te sturen, zo schrijft Higgins.

Eerst moesten ze het vliegtuig onder controle zien te krijgen, nadien moesten ze koers zetten richting de dichtstbijzijnde toegankelijke luchthaven en pas dan was er sprake van een poging tot radiocommunicatie.

Geen zuurstof meer

Maar, zo gelooft de journalist, tijdens de reddingsactie raakte de piloot per ongeluk de buis van zijn zuurstofmasker waardoor een ontvlambaar gas vrijkwam in de cockpit. Zo ontstond een vuur dat al snel oncontroleerbaar was. De piloot rende vervolgens zwaarverbrand de cockpit uit. De copiloot liet het leven.

Door de enorme hitte raakte echter de voorruit van het vliegtuig onderaan los. Lucht stroomde uit de cockpit en zo doofde het vuur. Maar, het vliegtuig kreeg te maken met enorme decompressie.

Foto: REUTERS

De zuurstofmaskers van de passagiers vielen naar beneden, waardoor ze zo’n twaalf minuten zuurstof kregen. Niet meer. Niet genoeg.

Niet meer te redden

Eenmaal het vuur gedoofd was, probeerde piloot de situatie nog te redden en de controle over het vliegtuig terug te krijgen. Maar, grote delen van de cockpit waren vernield door de brand, zo schrijft journalist Higgins.

De piloot slaagde er uiteindelijk nog in een nieuwe koers in te stellen voor de autopiloot van het vliegtuig. Maar toen besefte hij dat de situatie niet meer te redden viel. Zijn zuurstof geraakte op, net zoals die van alle andere inzittenden. Op dat moment moeten bijna alle passagiers al comateus of dood geweest zijn.

De piloot richtte de autopiloot naar een onbewoonde plaats boven de zuidelijke Indische Oceaan, zodat er niet nog meer slachtoffers zouden vallen. Vervolgens stortte MH370 neer in zee, waarbij alle 239 mensen aan boord stierven.

Echte oorzaak?

De vraag blijft uiteraard of de theorie uit het boek ook de echte oorzaak van de vliegramp blootlegt.

Tot op heden, bijna vijf jaar na de verdwijning, zijn de zwarte dozen van het vliegtuig van Malaysia Arilines nog niet gevonden. De families van de vermiste slachtoffers leven nog steeds in onzekerheid.