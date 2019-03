Minister Crevits: “Regelrechte schande dat studentenclubs charter niet ondertekenen”

Brussel - Dat zo’n 30 studentenclubs het doopcharter van de KU Leuven niet hebben ondertekend, is volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) “een regelrechte schande”. Dat heeft ze vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad van de Vlaamse regering.

Na de fatale afloop van een doop van studentenclub Reuzegom in december, legde de KU Leuven het doopcharter opnieuw voor aan de studentenclubs die eerder hadden geweigerd dit te onderschrijven. Nu blijkt dat bijna 30 jongensclubs het charter weigeren te ondertekenen.

“Ik gebruik niet graag grote woorden, maar dit is een regelrechte schande”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Een doop is een verwelkomingsritueel. Dat ritueel moet gebeuren met respect voor een aantal elementaire regels en met respect voor de integriteit van personen”, klinkt het.

Door de van de vrijheid van vereniging is het moeilijk om van bovenaf in te grijpen in het doen en laten van studentenclubs. Zelf werkt de minister al wel langer, en los van het Leuvense initiatief, aan een doopcharter op Vlaams niveau met daarin een aantal regels die moeten gelden voor studentendopen.