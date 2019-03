Gewapende overval op apotheek: politie pakt man op in kledingwinkel, amper 100 meter verder

Gent - De politie heeft vrijdagnamiddag rond 14.40 uur een gewapende overvaller opgepakt aan een kledingzaak in de Phoenixstraat in Gent. De verdachte had net daarvoor een apotheek overvallen nauwelijks een goeie 100 meter verderop.

Getuigen belden na de overval op de apotheek meteen de politie, die ter plaatse snelde. De overvaller was intussen al richting een kledingzaak getrokken in de Phoenixstraat die hij ook probeerde te overvallen, maar hij werd er door enkele passanten tegen de grond gewerkt. Een team van de Cel Gerichte Opsporingen (Cel GO) van de recherche kwam ook ter plaatse voor verder onderzoek.

Het is de derde keer op twee weken tijd dat er een gewapende overval plaatsvindt in Gent. Na de apotheek in de Geldmunt, een straat achter het Gravensteen, werd eerder deze week ook de Delhaize op de Brugsesteenweg in Mariakerke overvallen door een gewapende man die met de fiets wegvluchtte. Ook bij de overvallen van vrijdag zou de man met een fiets op pad zijn geweest. De Cel GO was al een tijdje op zoek naar de verdachte en had hem in het vizier toen hij opnieuw toesloeg.