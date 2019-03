Wat staat er dit weekend allemaal op het spel in het Belgische voetbal? Het wordt op alle vlakken spannend

Dit weekend wordt het wielerseizoen opnieuw op gang geschoten met de Omloop Het Nieuwsblad, maar er wordt ook gevoetbald. Zowel in de Jupiler Pro League als in de Proximus League staat er heel wat op het spel. Een overzicht.

DE KOPPOSITIE

Racing Genk neemt het zaterdag op tegen Sporting Charleroi, nooit een gezellige verplaatsing. Maar de fiere leider heeft wat om voor te spelen natuurlijk: de eerste plaats richting Play-off 1 en het daarbij horende Europese ticket. Enkel als Genk verliest en Club Brugge wint van STVV, zijn de Limburgers daar nog niet zeker van.

PLAY-OFF 1

Mathematisch is Genk de enige ploeg die voorlopig zeker is van een plaats in Play-off 1. Club Brugge is quasi zeker en moet al drie keer op rij verliezen om potentieel de boot te missen. Bij winst staan Standard (tegen Moeskroen), Antwerp (tegen Eupen) en STVV (tegen Club Brugge) ook dicht bij een ticket. De voorsprong op nummer zeven AA Gent bedraagt in dat geval vijf punten met nog zes punten te sprokkelen op de resterende twee speeldagen.

Voor de Buffalo’s is punten verliezen dus absoluut geen optie. Gent speelt zondag op het veld van Zulte Waregem, dat zeker is van het behoud. Als het wint en Anderlecht laat punten liggen op het veld van Lokeren, springt Gent naar de zesde plaats. Paars-wit kan zich dus ook geen fouten veroorloven. Charleroi (tegen Genk) speelt zowat zijn laatste kaarten uit voor Play-off 1.

Bij een gelijk aantal punten tellen eerst de gewonnen wedstrijden, daarna het doelsaldo.

Stand:

1. Genk - 58 punten

2. Club Brugge - 50

3. Standard - 46

4. Antwerp - 46

5. STVV - 46

6. Anderlecht - 42

7. AA Gent - 41

8. Charleroi - 38

DEGRADATIE

Onderin lijkt het wachten op de ondergang van Sporting Lokeren. De Waaslanders tellen na 27 speeldagen amper 17 punten, acht minder dan Waasland-Beveren. Met nog amper 9 punten te verdelen, lijkt Lokeren dan ook uitgespeeld. Bovendien krijgt het zondag Anderlecht over de vloer, een club die dus nog strijdt voor Play-off 1.

Enkel bij een Lokerse overwinning en een nederlaag van Waasland-Beveren tegen KV Oostende, de nummer 15 met één punt meer dan geel-blauw, wordt de degradatie van Lokeren naar 1B uitgesteld.

PROMOTIE

Over 1B gesproken. Daar staat de laatste speeldag van de tweede periode op het programma. Zoals geweten won KV Mechelen de eerste periode en dus zijn ze bij Malinwa al zeker van een plek in de finale voor promotie naar 1A. KV Mechelen staat op dit moment tweede met 28 punten, slechts eentje minder dan leider Beerschot Wilrijk.

Malinwa speelt zondag op het veld van Lommel SK terwijl Beerschot Wilrijk OH Leuven partij geeft. Voor Mechelen is het simpel: het moét winnen en hopen dat de Antwerpenaren punten laten liggen in Leuven. Een gelijkspel volstaat enkel voor de Maneblussers als Beerschot Wilrijk met zes goals verschil verliest. Dan pakt KV Mechelen ook de tweede periodetitel en is het meteen zeker van promotie naar 1A. Als het geen straf krijgt naar aanleiding van Operatie Propere Handen, natuurlijk.

Daarnaast is er ook nog strijd om een plek bij de laatste vier te vermijden. Tubeke, OH Leuven en Lommel SK zijn al zeker dat ze voor het behoud moeten spelen. Westerlo staat er het beste voor als vierde, maar speelt zondag op verplaatsing bij rechtstreekse concurrent Roeselare. De West-Vlamingen tellen 1 punt minder en hebben dus maar één optie: winnen.