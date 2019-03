Thorup schudt Buffalo’s (opnieuw) wakker voor cruciale match: “Ik zou beter slapen als ik zeker wist dat de ploeg er klaar voor is”

AA Gent moet Sint-Truiden of Anderlecht zien bij te halen om zich te kwalificeren voor Play-off 1 en kan zich op bezoek bij Zulte Waregem geen misstap veroorloven. “Het is een sleutelmatch”, zei Gent-coach Jess Thorup op zijn persbabbel.

Het is ooit anders geweest, maar de jongste jaren heeft AA Gent een goed track record aan de Gaverbeek. Het won er de voorbije twee passages. De laatste nederlaag dateert van bijna drie jaar geleden. Maar aangezien AA Gent voortdurend goede prestaties met minder goede prestaties afwisselt, schudde Thorup afgelopen week nog maar eens aan de boom.

“Onze zege en prestatie tegen Standard was het signaal dat ik van iedereen wilde zien, maar dat was één wedstrijd. Nu moeten we daarop verder bouwen”, aldus Thorup. “Het is belangrijk dat we dat niveau blijven houden. Ik heb dat voorheen al gezegd, maar ik moest het herhalen. Ik wil elke wedstrijd vechtlust zien. Dat zal ik (in de bespreking voor de match, red.) tegenover de hele groep benadrukken, maar ook individueel.”

AA Gent begon 2019 met een 7 op 9 tegen Anderlecht, Kortrijk en Club Brugge, maar bracht zichzelf nadien in moeilijkheden met een nul op zes tegen Moeskroen en Waasland-Beveren. De 2-1-zege tegen Standard van vorige vrijdag biedt dus geen enkele garantie.

“Ik hoop dat de ploeg er klaar voor is, maar we moeten wachten op de wedstrijd om te zien of dat effectief zo is. Als ik er vooraf honderd procent zeker van was, zou ik misschien beter slapen.”

Thorup kijkt in het bijzonder naar Vadis Odjidja. “We hebben enkele leiders in de ploeg en hij is er een van. Zulke spelers kunnen het gezicht van je ploeg bepalen. Daarom zijn we enorm afhankelijk van hem, niet alleen aan de bal, maar ook hoe hij reageert, werkt en de ploeg op sleeptouw neemt.”

Chakvetadze is hersteld van zijn blessure, maar nog niet wedstrijdfit. Hij zal nog niet in de selectie zitten.